Znana raperka WYTATUOWAŁA sobie na twarzy... wizerunek ukochanego! Ojciec jej dziecka przebywa w areszcie (FOTO)

Wytatuowała sobie na policzku twarz ojca dziecka

Mimo wszystko "odważnych" w kwestii tatuowania ciała nie brakuje. Idealnym przykładem jest Chrisean Rock. W niedzielę amerykańska raperka, która może pochwalić się ponad 5-milionową publicznością na Instagramie, opublikowała nagranie ze swoim nowym tatuażem. 23-latka zdecydowała się na to, by na jednym z jej policzków do końca życia widniał... wizerunek ojca jej dziecka. Co ciekawe, z niejakim Bluefacem, bo o nim mowa, Chrisean jeszcze niedawna darła koty. On twierdził, że Rock zaniedbuje ich syna i uprawia w tym czasie seks z innymi mężczyznami, za to ona zarzucała mu, że kompletnie nie pomaga przy dziecku.