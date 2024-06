Znane pary zawitały do Pałacu Elizejskiego na uroczystą kolację: Joe i Jill Biden, Emmanuel i Brigitte Macron, państwo Zełenscy... (ZDJĘCIA)

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w środę wylądował we Francji, gdzie po raz pierwszy odbył wizytę o randze państwowej. Jego napięty harmonogram obejmował m.in. udział w obchodach 80. rocznicy desantu aliantów w Normandii. Była to również doskonała okazja do odbycia rozmów z głowami państw we Francji i Ukrainie na temat poszerzenia współpracy w obszarze bezpieczeństwa wobec trwającej już od ponad 830 dni rosyjskiej inwazji.