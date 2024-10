Znani przyjaciele Diddy’ego PŁACĄ rzekomym ofiarom za milczenie?! Wszystko po to, by nie wspominały o nich podczas procesów sądowych

Od kilku tygodni wszystkie oczy zwrócone są na Seana "Diddy'ego" Combsa . Aresztowanie rapera wywołało w świecie show-biznesu niemałe zamieszanie i jest obecnie jednym z najgorętszych tematów w mediach. Do zatrzymania autora przeboju "I'll Be Missing You" doszło w połowie września w Nowym Jorku, w hotelu Park Hyatt na Manhattanie. Prokuratura zarzuca 54-latkowi wymuszanie haraczy, handel ludźmi w kontekście seksualnym oraz udział w organizacji transportów młodych kobiet, zmuszanych do prostytucji .

Znani przyjaciele Diddy’ego płacą rzekomym ofiarom rapera?

Jeśli brałeś udział w jednej z tych imprez (…) lub bywałeś na nich wielokrotnie i wiedziałeś, co się wydarzy - to znaczy wiedziałeś, że dany lek jest używany w napojach, co powodowało, że ludzie byli wykorzystywani - brałeś w tym udział, albo widziałeś, jak to się działo, i nic nie powiedziałeś, albo pomogłeś to zatuszować, to moim zdaniem masz problem - grzmiał prawnik podczas konferencji prasowej.