Były więzień ujawnił, jakie warunki panują w areszcie, w którym przebywa Diddy: "Jego bogactwo mu tutaj nie pomoże"

Czemu nie przesłuchali jeszcze stałych bywalcow tych imprez tak jak : beyonce, jazy, riri, cała rodzinę kaszalotow, paris holton, dicaprio... Przecież oni wiedzą wystarczy ich przycisnąć aby zaczęli gadać ale jak zwykle ten sam schemat ten co ma kasę to nic go nie tyka. Gdyby oni kasy nie mieli to raz, dwa wszystkich by z tych imprez przesłuchali i dali by zakaz wyjazdu a tak połowa bywalcow na tych imprezach wyjechała z USA