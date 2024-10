Diddy nagrywał sekstaśmy ze znanymi gwiazdami?! "Na nagraniach faktycznie są osoby z BARDZO rozpoznawalnymi nazwiskami"

Nie milkną echa w sprawie afery wokół Seana "Diddy'ego" Combsa . Już jakiś czas temu federalni agenci wkroczyli do jego domów w Los Angeles i Miami, co jest częścią dochodzenia dotyczącego poważnych oskarżeń o handel ludźmi, zorganizowanie przestępczej działalności i przestępstw na tle seksualnym . Obecnie czeka na proces, którego termin jeszcze nie został wyznaczony.

Pojawiają się informacje o sekstaśmach z udziałem Diddy'ego

Adwokatka Ariel Mitchell-Kidd , która jeszcze do niedawna reprezentowała jedną z oskarżycielek Diddy'ego, przekazała zagranicznym mediom, że rzekomo posiada informacje na temat istnienia sekstaśm rapera z udziałem trójki jednych z najpopularniejszych celebrytów. Dodatkowo ma istnieć czwarte nagranie z domu Diddy'ego, na którym uchwycono kolejną znaną osobę.

Nie mogę potwierdzić, czy nagrania istnieją, czy nie. Pewne osoby już na samym początku powiedziały mi, że "są właścicielami skarbnicy filmów", więc muszę wierzyć, że jest wielu celebrytów, którzy wiedzą, co zrobili - dodała.

Na nagraniach faktycznie są osoby z bardzo rozpoznawalnymi nazwiskami, ale nie mogę potwierdzić żadnej z ich tożsamości - przekazał urzędnik, który brał udział w przeszukiwaniach domu rapera w rozmowie z The Post.

Wywołuje to naprawdę niepokojące i złe wspomnienia. Ta osoba była ofiarą wiele lat temu, a teraz przeżywa to po raz kolejny. Jeśli to nagranie wyjdzie na jaw, będzie się za nią ciągnęło przez całe życie. Będzie w internecie na zawsze - przekazuje informator.