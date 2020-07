Zofia Klepacka kontynuuje swoją polityczną krucjatę, atakując Rafała Trzaskowskiego: "To jest PECHOWY PREZYDENT. Wciska ludziom farmazony"

Od dłuższego czasu obserwuję to, co się dzieje wokół skłotów na ul. Wilczej i na Ks. Skorupki, ponieważ jestem stąd, tu się wychowałam. Cały czas mieszkają tu moi rodzice, więc często bywam na Śródmieściu. W tych skłotach mieszkają "nieproszeni goście", którzy okupują m.in. dawny żłobek - tłumaczy w rozmowie z serwisem Niezależna.pl Klepacka. Ostatnio bardzo zaniepokoiła mnie sytuacja, kiedy napadnięto na ul. Wilczej wolontariuszy Fundacji Pro-Prawo do Życia i zniszczono ich samochód. To, że mieszkańcy tych skłotów obrażają, czy zaczepiają ludzi, jest już na "porządku dziennym", obserwuję to przez lata, ale to, co się stało dwa tygodnie temu, kiedy w "biały dzień" zaatakowano działaczy pro-life, przekracza już wszelkie granice. Zauważ, że równie dobrze, to mogłam być ja, czy ty. Być może wkrótce za noszenie w tym miejscu krzyżyka będzie można dostać za to przysłowiowe "bęcki".