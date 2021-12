Zofia Zborowska o poronieniu. "Miałam rok zbierania się, żeby spróbować ponownie"

No nie wiem 38 min. temu zgłoś do moderacji 65 4 Odpowiedz

Zośka to taki chodzący paradoks. Z jednej strony ciągła aktywność na ig, co często zachęca ludzi do wchodzenia z butami w cudzą codzienność (nie oszukujemy się,udawanie fajnej skraca dystans), po czym krzyki że ludzie komentują każdy jej krok. Następnie znowu bardzo prywatne wynurzenia. Jedyny plus - więcej kobiet dowie się o tym schorzeniu i na pewno to komuś pomoże.