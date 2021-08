Zofia Zborowska i Andrzej Wrona spacerują z dzidziusiem i wcinają lody (ZDJĘCIA)

Xyz 1 godz. temu zgłoś do moderacji 184 117 Odpowiedz

Dlaczego ludzie ubierają się nie odpowiednio do swojej figury ? Co fajnego jest w wystających boczkach kobiet w obcisłych koszulkach, rozchodzących się na brzuchu koszulach u mężczyzn ? Nie ma osoby która wygląda dobrze we wszystkim, dlatego jest tyle opcji do wyboru.. po co to podkreślać