Zofia Zborowska szczerze o urokach ciąży: "Rozstępy, absolutny brak mózgu, CELLULIT NA PIĘTACH, trądzik..." (FOTO)

Zofia Zborowska niebawem dołączy do powiększającego się w zatrważającym tempie grona mam celebrytek. Nic więc dziwnego, że media społecznościowe 34-latki opływają głównie w ciążowo-macierzyński content. Córka aktorskiego duetu zdążyła już między innymi oznajmić, że nie zamierza ochrzcić latorośli , a także zdradziła jej imię.

I mogłabym tak jeszcze wymieniać i wymieniać, ale wiecie co? Dzisiaj tak usiadłam na łóżku, zastanowiłam się chwilkę i pomyślałam: "Ej, Halinka! Jest spoko!". Daję sobie na to wszystko pełen akcept. I Wam też proponuję takie podejście - pisze z optymizmem. PS Nie ukrywam, że mając tak ogromne wsparcie od @w_kracze jest mi łatwiej. I jestem Ci za to Anżeju cholernie wdzięczna - kwituje, doceniając męża.