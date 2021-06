Zofia Zborowska ZDRADZIŁA IMIĘ DZIECKA! "Tak miała na imię moja babcia"

Najpierw, z okazji swoich 34. urodzin, celebrytka zdradziła płeć dziecka. Okazuje się, że Zborowska i Wrona spodziewają się córki. Teraz przyszedł czas, by aktorka ujawniła imię przygotowane dla dziecka. W najnowszym instagramowym wpisie wyznała, że wcale nie jest ono dziełem przypadku. Ich córka otrzyma bowiem imię po babci - Nadzieja.

Nadzieja - tak miała na imię moja Babcia… Babcia Nadzia. Niesamowicie piękna, dobra i kochana kobieta. Mama mojej Mamy. Była piosenkarką estradową, modelką i aktorką. Zawsze chciałam tak nazwać córkę. Hania za każdym razem, jak rodziła swoje córeczki, to przypominała mi, że ona nie nazwała swoich córek Nadzia, bo ja sobie to zaklepałam jako małolata, więc jeśli będę miała kiedyś córkę, to MUSZĘ JĄ TAK NAZWAĆ, bo inaczej się na mnie wkurzy. Szczerze? Byłam pewna, że będziemy mieli chłopca, ale w sumie ja też miałam być Tadkiem, po dziadku Tadku - mężu Babci Nadzi - pisze Zborowska pod fotografią z sesji zdjęciowej, na którym imię Nadziejka wypisane zostało czerwonym mazakiem na jej ciążowym brzuszku.