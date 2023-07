Zofia Zborowska wyprawiła 2-letniej córce HUCZNĄ IMPREZĘ z okazji urodzin: morskie dekoracja i wykwintne przekąski (ZDJĘCIA)

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona dwa lata temu powitali na świecie swoją córkę Nadzieję. Mimo że małżeństwo pozostaje aktywne w swoich mediach społecznościowych, to zarówno Zosia, jak i Andrzej należą do grona celebrytów, którzy nie zdecydowali się na pokazywanie twarzy swojej córki na Instagramie. Dziewczynka co jakiś czas pojawia się na ich profilach, jednakże zawsze na jej twarzy umieszczone są filtry bądź jest odwrócona tyłem do aparatu.