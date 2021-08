Zofia Zborowska zdradza, dlaczego nie ubiera córki w dyskontach: "Stać mnie na to, żeby kupować rzeczy, które nie są wykonywane przez MAŁE RĄCZKI"

Kkkk 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Ubrania dla dzieci tylko z second hendu (OLX, lumpeks, Vinted, czy od rodziny). Dzieci szybko brudzą, niszczą ubrania. Szybko z nich wyrastają, nie zależy im na drogich ubraniach, nie robi im różnicy jak koszulka ma plamkę zwłaszcza jak idą do piaskownicy czy skaczą po kałużach. Można kupić 2 czy 3 nowe rzeczy na jakieś ważne wyjście ale wszystko to brak logiki. Już tyle tego jest na świecie że nie warto napędzać koniunktury na kolejne kolekcje. Zuzyjmy najpierw to co jest. To i ekologiczna i ekonomiczna postawa.... Ciężko mi wytłumaczyć inne postępowanie, zwłaszcza że kupione od kogoś mogą być śliczne, modne, z bohaterami z bajek.