Tak wygląda życie żony dubajskiego milionera: niekończące się zakupy, luksusowe podróże i prywatna wyspa

Dubaj w ostatnich latach budzi w Polsce olbrzymie emocje. I to nie tylko za sprawą medialnej afery z naszymi rodaczkami i szejkami. To prężnie rozwijające się, nowoczesne miasto po prostu wzbudza ciekawość. Zwłaszcza że kultura żyjących tam ludzi znacznie różni się od tego, co znamy. Dzięki internetowym publikacjom niejakiej Soudi Al Nadak możemy podejrzeć, jak wygląda życie u boku dubajskiego milionera.