Żona dubajskiego milionera odsłania kulisy życia. Mąż postawił jej JEDEN warunek. Wspomina, co dostanie, gdy urodzi mu dziecko

Jest żoną dubajskiego milionera. W sieci odsłania kulisy luksusowego życia

Jakiś czas temu Brytyjka wyznała fanom, że codzienność z bajecznie bogatym Jamalem Al Nadakiem nie należy do najłatwiejszych zadań. Soudi Al-Nadak nie tylko musi uważać na to, co publikuje w sieci, żeby tylko "nie urazić rodziny męża", ale również zobowiązana jest także do tego, żeby zawsze wyglądać "10/10".