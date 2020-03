Żona Idrisa Elby ZARAZIŁA SIĘ od niego koronawirusem! "Po prostu chciałam z nim być, to był instynkt"

Z dnia na dzień pandemia koronawirusa zatacza coraz szersze kręgi, a zarażonych przybywa z zastraszającym tempie. Wśród nich można wyliczyć wiele osób publicznych, między innymi Toma Hanksa, księcia Alberta czy Idrisa Elbę . Ten ostatni zaraził się COVID-19 podczas zdjęć do nowej produkcji Netfliksa, The Harder They Fall , które od kilku tygodni powstawały w Nowym Meksyku.

Gdy tylko aktor dowiedział się, że u jednej z osób przebywających na planie filmowym wykazano zarażenie koronawirusem, Brytyjczyk natychmiast sam poddał się testowi. Niedługo później Elba skontaktował się z żoną Sabriną Dhowre-Elbą, by podzielić się z nią niepokojącymi wieściami, a ta bez wahania przyleciała do ukochanego, nie bacząc na konsekwencje.

Nie czuję niczego, co uchodzi powszechnie za objawy koronawirusa, co jest naprawdę dziwne - stwierdziła Sabrina. Może się to zmienić w nadchodzących tygodniach, a my będziemy o wszystkim informować na bieżąco.