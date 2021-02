Żona Macieja Stuhra wspomina, jak na ich związek zareagowała córka aktora

Kajaaa 26 min. temu zgłoś do moderacji 26 29 Odpowiedz

To nie prawda, że 2 letnie dziecko nie przeżywa rozstania rodziców. To jest zawsze tragedia ogromna dla dzieci na całe życie. Co innego rozstać się gdy jedno z rodziców pije, bije albo zdradza, a co innego gdy przestaje się podobać albo się znudzi. To jest czysty obrzydliwy egoizm. Zawsze można się dogadać mając dzieci jesteście rodziną czy tego chcecie czy nie. Z matką czy ojcem rozwodu nie weźmiesz. Owszem możesz się odciąć, ale jaki przypadek to usprawiedliwia ? No właśnie z drugą połówką powinno być tak samo. A ci co się decydują na te patchworkowe rodziny duszą się jeszcze bardziej. Przychodzi znów rutyna i znudzenie. Do tego dzieci, cały czas dryfujące pomiędzy rodzinami. Straszne