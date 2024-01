Żona Marcina Prokopa w bikini rozprawia o "nierealnych wzorcach piękna". Pokazała, jak można MANIPULOWAĆ zdjęciami! (WIDEO)

Maria Prokop o negatywnym wpływie Instagrama

Media społecznościowe bardzo utrudniają naszą drogę do szczęścia i samorealizacji, co potwierdzają liczne badania naukowe. Napędzają porównywanie się do innych i do dążenia do nierealnych wzorców piękna oraz uruchomiają nieustające poczucie fomo, braku, niedostateczności (...). Znacznie za dużo czasu spędzamy, patrząc się na siebie.