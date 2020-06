Żona Rafała Trzaskowskiego założyła stronę na Facebooku! "Powinnam dać się Wam poznać"

Taka prawda przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ale jak.. Założyła stronę.. Czy może uruchomiła fejsa... Bo to nie to samo.. A może coś wrzuciła na insta... Bo to mogła zrobić sama.. Uruchomienie strony dla kogoś nienobytego choć dziś można wiele zrobić poprzez wyswig to raczej proces w który zaangazowaneych jest więcej osób... I do tego przed wyborami na niecały tydzień... Dam się wam poznać.. Teraz... Dobre.. Nie dziękuję.. Skoro ta pani nie miała chęci bycia w mediach social choćby jej sprawa ale nagle epatowanie swym wizerunkiem jest jeszcze gorsze...