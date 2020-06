Paulina Kosiniak-Kamysz w 6. miesiącu ciąży wspiera męża na wiecu wyborczym w Opolu (FOTO)

lgbt sucks 17 min. temu zgłoś do moderacji 92 5 Odpowiedz

Alternatywna rzeczywistość: Na pytanie ile jest 2+2 odpowiesz ze 4, to świat zakrzyczy cię, zaszczuje, zostaniesz zwyzywany. A dlaczego? Bo odp. 4 obraża wszystkie inne osoby, które myślą inaczej. Pierwszy postulat ruchu WIL (Wszystkie Inne Liczby) został właśnie osiągnięty. Mądre głowy grupy sterującej WIL powiedziały, „Ej, wszyscy którzy nie myślą 4 – wiemy, że czujecie się szykanowani i obrażani przez ludzi myślących 4! Nie bójcie się, zadbamy o was (tzn. o własne interesy ale wami będziemy się zasłaniać)! Od teraz jesteście WIL! I nie, nie kierujemy się żadną ideologią i nie mamy na celu obalenia zasad matematyki i wprowadzenia w to miejsce swojego porządku i norm – pamiętajcie! jesteśmy tylko prześladowanymi przez społeczeństwo biednymi ludźmi, którzy chcą spokojnie żyć. A jak ktoś powie, że WIL to ideologia, a nie wy to atakujcie i zniszczcie, jak będzie politykiem to od razu wywalcie ze studia bez możliwości dialogu”