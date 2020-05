Żona Szymona Hołowni szczerze o prawach LGBT: "Nie znam osób tej samej płci, które planowałyby małżeństwo"

Popieram związki partnerskie, jednak dla mnie małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny . To moje stanowisko, ale zdaję sobie sprawę, że pokolenie mojej córki będzie to już postrzegało inaczej - mówi potencjalna pierwsza dama.

Zdecydowanie bardziej otwarcie żona Szymona Hołowni wypowiedziała się za to na temat aborcji. Zdaniem Brzezińskiej-Hołowni, dyskusja o zakazie przerywania ciąży to ostatni krok, a powinniśmy skupić się na edukacji i pomocy kobietom :

Jeśli miałabym być głosem kobiet, to po pierwsze zwróciłabym uwagę, że temat aborcji przykrywa inne obszary walki o ich prawa. Uważam, że mamy sporo do odrobienia w Polsce, zanim wypracujemy nowy kompromis dotyczący aborcji. To temat edukacji seksualnej, dostępu do antykoncepcji, równego podziału obowiązków domowych, wyrównania płac. Zaczynamy od końca, a powinniśmy dziś rozmawiać o podstawach równości - mówi w rozmowie z GW żona Szymona.