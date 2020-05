Szymon Hołownia tłumaczy się z ronienia łez nad konstytucją: "Nie ma w tym nic śmiesznego, kiedy ŻOŁNIERZ WALCZĄCY O POLSKĘ płacze"

Mojnick 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Dlaczego CIA wystawiła w wyborach Hołownię, czyli o tym, że na prawo od "naszych" ludzi nie ma nikogo. Czy wiecie że PIS ma dwóch kandydatów w wyborach prezydenckich ? To Amerykanie, właściciele TVN, o jakiej to stacji, z takim entuzjazmem wypowiada się Pani Ambasador Mosbacher "NASZA STACJA" wystawili tego kandydata. Dlaczego CIA wystawiła Hołownię w wyborach prezydenckich ? Żeby blokował drugie miejsce w stawce, by nIe dopuścić nikogo Z ZEWNĄTRZ do drugiej tury. Innymi słowy Hołownia ma bronić pleców Pana Ariana. Właściciele TVN dali showmanowi dobry kontrakt za odegranie tej widowiskowej roli. Zwróćcie uwagę że Hołownia to taki "chłopiec z księżyca", wolny elektron. To celowe , by ludzie nie kojarzyli Hołowni z żadnym z ugrupowań politycznych. Silne lobby polityczne zazwyczaj wystawiają takiego skoczka po to by potem , nawet gdy przegra, wykorzystać jego potencjał do budowy lub wzmocnienia siły konkretnej opcji politycznej. Wygląda na to że CIA, po wyborach, albo z powrotem zwróci Hołownię rozrywce, albo zacznie montować nowa partię prawicową, bo Hołownia kiedyś udawał pobożnego. To drugie rozwiązanie jest bardzo możliwe, bo Kaczyński żył wiecznie nie będzie, a Konfederacja rośnie w siłę i może przejąć elektorat PIS. Zagrywka z Hołownią jest bardzo cwana, bo część konfidentów, TW, szmalcowników kojarzy TVN z WSI i SB. W ten sposób Hołownia ma szansę przejąć ich głosy. Moim zdaniem Hołowania jednak wejdzie do drugiej tury, po to by wzmocnić jego wizerunek jako nowej twarzy "prawicy". Czy wierni Kościoła dadzą się nabrać na tego trefnisia podrzuconego z matecznika Szatana, zobaczymy.