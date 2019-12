Szymon Hołownia POKAZAŁ ŻONĘ! "Przed nami trudne, ważne i piękne pół roku"

Przed nami, przed moją rodziną trudne (najtrudniejsze chyba), ale ważne i - wierzę - piękne pół roku. Nabieramy więc sił. Przygotowania do Świąt na finiszu, rodzice i rodzeństwo dzwoniłli, że są już w drodze... Tym, którzy będą mogli cieszyć się w te Święta obecnością bliskich, z całego serca całą rodziną Hołowniów życzymy by zatankowali w te dni "pod korek" światła, siły, nadziei. Tym, dla których Święta to czas w którym czują, że dla nich też "nie ma miejsca w gospodzie", by uwierzyli, że są światu potrzebni jak tlen, i żeby nam wystarczyło dziś (i zawsze) uważności, aby ich dziś dostrzec i mocno przytulić - napisał Szymon Hołownia na Instagramie.