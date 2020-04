Anja Rubik OSTRO o milczącej Agacie Dudzie: "Zawsze tęskniłam za Marią Kaczyńską, a w takich momentach szczególnie"

Gość 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Ten artykuł to szczyt dezinformacji i manipulacji, dno, tragedia słowem. Dlaczego nie napisze się, że projekt ten jest procedowany z uwagi na upływ terminu wynikającego z przepisów prawa? Bo to jest fakt. Czy podobnie jak partia rządząca chcemy przestrzegania tylko tych przepisów, które są dla nas korzystne? Jak to jest ludzie? Z jednej strony wyjecie, że "konstytucje łamią", a z drugiej strony sami bardzo wybiórczo podchodzicie do stosowania obowiązującego prawa. Tylko to co Wam pasuje... Czym różnicie się od tych, których krytykujecie? Tragedia... A druga sprawa - to jest informacja powszechnie dostępna i powtarzana z każdej strony, więc aż dziw, że można zrobić taki błąd w artykule - to nie jest projekt ani rządowy, ani poselski, ani tym bardziej PiSu, tylko obywatelski! Przypadek, że pomijacie ten aspekt w waszym artykule? Tfu, wy go nie pomijacie! Wy piszecie nieprawdę - cyt. "Właściwie ciężko jest już połapać się w tym, który projekt PiS jest zasłoną dymną dla którego, ponieważ wszystkie są równie oburzające". I jak to czytam to osobiście nie sądzę, że to jest omyłka i przypadek i to mnie przeraża. A potem ludzie tak to czytają, bez zastanowienia i powielają durne i nieprawdziwe informacje. Czemu to ma służyć? Tak samo ogłupiacie społeczeństwo, jak TVPis i im podobni. Tez siejecie propagandę, tylko w drugą stronę. Dla mnie to żadna różnica. Dziennikarskie dno... I jeszcze na koniec - to jest projekt obywatelski, więc "pozdro dla kumatych", którzy potrafią sobie sprawdzić w internecie co to oznacza.