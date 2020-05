Żona Władysława Kosiniaka-Kamysza planuje POWIĘKSZENIE RODZINY: "Pałac prezydencki nam w tym NIE PRZESZKODZI"

Jeszcze przed tym, jak ważyły się losy, czy mąż wystartuje w wyborach, to na pytanie znajomych, co wtedy zrobię, bo przecież męża nie będzie w domu, to odpowiadałam, że to kwestia poukładania sobie wszystkiego w głowie. Zawsze byłam osobą pozytywną i staram się ze wszystkiego łapać pozytywne rzeczy. Jak mąż pojawia się na weekend, to staramy się czerpać przyjemność z najprostszych, codziennych chwil. Myślę, że jeśli chodzi o rodzinę, to dla nas jest to największych fundament. Oczywiście, można planować, chcielibyśmy mieć więcej dzieci, ale życie też weryfikuje różne plany - wyznała w rozmowie z Marcinem Cejrowskim.