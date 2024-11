Zosia Ślotała opuszcza restaurację w towarzystwie męża, wymachując torebką za 15 tysięcy złotych

!!Masz być biedny dla dobra klimatu. Rząd Danii i parlamentarna opozycja porozumiały się w poniedziałek w sprawie wprowadzenia od 2030 roku podatku od dwutlenku węgla w rolnictwie. Będzie to pierwsza na świecie tego rodzaju danina od produkcji żywności. Na początku rolnicy zapłacą 120 koron (ok. 70 zł) za tonę CO2, a w 2035 roku wysokość podatku wzrośnie do 300 koron (ok. 175 zł). Już w 2030 roku ma to doprowadzić do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla między 1,8 a 2,6 mln. Inne części porozumienia dotyczą m.in. przekształcenia do 2045 roku 10 proc. powierzchni kraju w obszary przyrodniczo-leśne. Bankructwo rolnictwa w Europie by importować produkty rolnicze z Ameryki południowej. Umowa Mercosur UE już gotowa do podpisania