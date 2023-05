Tak mieszka Zosia Ślotała: jasna kuchnia, przestronny salon i duża garderoba (ZDJĘCIA)

Natalia 26 min. temu zgłoś do moderacji 39 2 Odpowiedz

Nie zamieniłabym się z nią. Zero prywatności, pokazany każdy zakątek mieszkania. Każdy szczegół z życia. Jest to niewyobrażalne do jakiego stopnia te influencerki są w stanie odzierać się z prywatności.