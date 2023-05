Warszawskie wyższe sfery bawią się na "sekretnym" balu: Katarzyna Frank-Niemczycka, Edyta Herbuś, Zosia Ślotała (ZDJĘCIA)

Od czasu do czasu tzw. wyższe sfery są zapraszane na tak intrygujące wydarzenia, jak chociażby piątkowa impreza "Queen's Secret Ball" , która koniec końców wcale nie była taka "secret".

Świat celebrycki reprezentowały natomiast Edyta Herbuś, która przybyła bawić się z partnerem, zupełnie nie do poznania Zosia Ślotała i Katarzyna Stankiewicz. Na korytarzach Zamku napotkać mogliśmy też całkiem liczne grono polskich projektantów w tym Roberta Czerwika i Gosię Baczyńską. To właśnie dzięki niej mogliśmy między innymi podejrzeć, jak przyjęcie wyglądało od środka. A było na co popatrzeć…