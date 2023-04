Polskie elity przybywają na spotkanie z szychami Warner Bros.: Anna Woźniak-Starak, Jerzy Skolimowski, Dawid Ogrodnik w dżinsach… (ZDJĘCIA)

Nie kumam fen... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie rozumiem fenomenu aktora Dawida ogrodnika. Jest to dla mnie przede wszystkim człowiek który ma wadę wymowy, nie potrafi otwierać ust, mówić wyraźnie, być może jest to jedna z jego manier zawodowych tudzież jakiś element budowania sztucznego wizerunku człowieka sztucznie nonszalandzkiego, inteligenckiego. Postacie jakie gra to wcale nie są jakieś fenomeny. Myślę że każdy inny aktor na jego poziomie poradziłby sobie tak samo. To jak się ubrał na to spotkanie prowokuje do myśli że jest to człowiek który chce pokazać jak bardzo ma wy*ebane na to wszystko, ale mimo wszystko wciąż jest zależny więc wyszło jak wyszło