Robert i Anna Lewandowscy na kolacji ze znajomymi w Warszawie

Nie zazdrośćcie ludzie. Każdy ma inne pojęcie szczescia. Trzeba szukać własnego sensu życia i może się okazać, że te miliony wcale szczęścia by wam nie dały. Trzeba czuc się spełnionym, działać, mieć pasje.. Skoro sport, piłka i to co robią jest ich pasją i z tego żyją to super... Ale czy to jest moja pasja myślę sobie?nie. Absolutnie nie. To czemu mam zazdrościć? Czy chciałabym byc tak cały czas na świeczniku? Nie...nie dajcie się zwieść tej iluzji szczęścia...szczęście macie w sobie jak i wszystko inne czego potrzebujecie, ale trzeba to znaleźć, zająć się sobą... Powodzenia