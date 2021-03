Zuzanna Lit wyznaje, że była molestowana przez profesora łódzkiej filmówki. "Mówił: gdyby nie moja żona, to bym cię brał”

Szef 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 38 Odpowiedz

Zenujace. To żadne molestowanie to wyznanie porzadania do kobiety. Powoli robi się to chore, proponuję wszelakim organizacja w tym sądy wziąć się za to porządnie. Lepsze wyznanie porzadania aniżeli gwałt. Czemu nie była taka roszczeniowa tego dnia a dopiero teraz się stawiają. Czekam aż wszystkie żony zaczną oskarżać mezow o molestowanie. Wiesz Adam...ja to nie jestem zadowolona, jesteśmy bo miałeś lepsza sytuację materialną ale teraz to ja nazwę nasze początki zwykłym molestowanie. Zenujace.