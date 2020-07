Zwinna jak jaszczurka Kylie Jenner kusząco ociera się o skały na kolejnych wakacjach (ZDJĘCIA)

Mimi 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Widac ze skore ma kiepkiej jakosci jędrności. Szybko sie sypnie . Jesli juz nie jest slabo bo filtry az bija. Ramiona widac tendencje do pelikanow....piersi coraz nizej....wiecej by zyskała robiac like yourself i pokazywala nature. Wystarczy ze plastic fantasic jest jej siostra