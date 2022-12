Zwrot akcji u Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego: ZOSTANĄ DZIADKAMI! "Nowa pociecha pojawi się już za chwilę"

Ewa 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

To nie zmienia faktu że smaszcz powinna sądownie odpowiedzieć za swoje zachowanie.a tak na marginesie to sama kłamie,przecież pisała że niedługo pozyje A z tego co widać to jeszcze nie umarła.czyli oklauje rodzinę dzieci przyjaciół opinie publiczną