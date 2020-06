"Zwyczajna" Edyta Górniak relacjonuje spacer po Krakowie, wręcza pieniądze bezdomnemu i odmawia mu tańca: "Mam kontuzję"

toto 47 min. temu zgłoś do moderacji 20 11 Odpowiedz

Dlaczego ludzie z Krakowa są tacy upierdliwi w tym swoim słownictwie? Ludzie mówią różnie - starówka to określenie potoczne, a już te teorie z "wychodzeniem na pole" to jakieś kompleksy sprzed pokoleń... Nie możecie być jak Podlasie, które podchodzi do siebie z humorem? Może to wina smogu?