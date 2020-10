"Zwyczajna" Kinga Rusin z torebką Prady wyprawia się po świeże bułeczki porsche za 300 tysięcy

Tym razem "reporterka bez granic" postawiła na niezobowiązujący czarny total look, który uzupełniła luksusowym dodatkiem. Stylowa?

Póki co Kinga Rusin nie zdążyła jeszcze pochwalić się zawodowymi planami. Aktualnie celebrytka skupia się na prowadzeniu firmy kosmetycznej oraz wakacyjnym wyjazdach. Niedawno prezenterka świętowała także 10. rocznicę związku z Markiem Kujawą , którą to uczciła specjalnym instagramowym wpisem

Wygląda na to, że Kinga zdążyła już naładować akumulatory poza granicami kraju. W piątek "reporterka bez granic" została bowiem przyłapana przez paparazzi podczas wyprawy po pieczywo. Przyzwyczajona do podróżowania z klasą prezenterka w drogę po świeżutkie bułeczki wybrała się wartym ok. 300 tysięcy porsche.