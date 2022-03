"Zwyczajni" Blake Lively i Ryan Reynolds spacerują nowojorskimi ulicami z gromadką pociech (ZDJĘCIA)

Mimo upływu lat Blake Lively i Ryan Reynolds niezmiennie sprawiają wrażenie, jakby byli w sobie zakochani na zabój. W poniedziałek 34-latka towarzyszyła mężowi na premierze filmu "The Adam Project", który gwiazdor wyprodukował i wcielił się w główną rolę. Znana entuzjastka mody postarała się, by nie dało się od niej oderwać wzroku.

Już dzień później blondwłosa piękność nie wyglądała tak spektakularnie, jak podczas wyjścia na czerwony dywan. To samo zresztą tyczy się Ryana. Para została przyłapana we wtorek, gdy spacerowali ulicami Nowego Jorku w asyście 8-letniego Jamesa, 6-letniej Ines i 3-letniej Betty. Efektowną suknię Versace i sandałki na obcasie aktorka zamieniła na obszerną bluzę z wizerunkiem uśmiechniętej buźki, wygodny dres oraz tenisówki. Na jej głowie z kolei zapanował "artystyczny nieład". Reynolds za to postawił na beżowy total look: prostą koszulę i chinosy.