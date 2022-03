Blake Lively i Ryan Reynolds przeznaczyli MILION DOLARÓW na pomoc ukraińskim uchodźcom

Do grona amerykańskich gwiazd, które w odpowiedzi na tragiczne wieści ze Wschodu przeszły do działania, dołączyli właśnie Blake Lively i Ryan Reynolds. Słynni małżonkowie poinformowali właśnie, że planują przekazać milion dolarów darowizny dla agencji ONZ na poczet ukraińskich uchodźców. W ten szlachetny sposób hollywoodzka para usiłuje zachęcić fanów (i nie tylko) do wpłacania darowizn na rzecz poszkodowanych przez wojnę.