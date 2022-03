Blake Lively odsłania nogę w zwiewnej kreacji na premierze Netfliksa (ZDJĘCIA)

Karola 13 min. temu zgłoś do moderacji 6 4 Odpowiedz

Pewnie ten komentarz PUDEL usunie ale już od dawna Polacy są podzieleni na tych co z prawa i na tych co z lewa itp., a teraz to już w ogóle skaczemy sobie do gardeł bo Ukraina ważniejsza niż rodak, za niedługo będziemy między sobą toczyć wojny czy pomagać Ukrainie czy nie. Uważam, że to już chore. (Własnego zdania nie wolno wyrażać jak o Ukrainie to tylko dobrze).