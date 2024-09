Izabela Janachowska z synem i mężem na mieście

Do centrum Warszawy Izabela Janachowska klasycznie udała się bentleyem. Podobne modele chodzą na rynku po 750 tys. złotych. Nie trzeba jednak być szczególnie znanym, aby dobrze wiedzieć, że w okolicach restauracji cały czas "grasują" paparazzi. Nic więc dziwnego, że celebrytka zadbała o odpowiednią stylizację. Skromną satynową sukienkę w kolorze brązowym uzupełniła torebkę Chanel wartą 25 tys. złotych. Po zapakowaniu bliskich do samochodu to właśnie ona zasiadła za kierownicą luksusowego kabrioletu.