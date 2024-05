Życie miłosne Zygmunta Solorza. Jeden z najbogatszych Polaków dwukrotnie się rozwodził. Teraz jego serce znów ZABIŁO SZYBCIEJ

Burzliwe życie uczuciowe Zygmunta Solorza

Zygmunt Solorz rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, a już bardzo tajemnicze jest jego pierwsze małżeństwo. W 1983 roku Zygmunt poślubił Ilonę Solorz, Polkę będącą obywatelką RFN, która prowadziła firmę w Monachium. Przedsiębiorca zdecydował się przyjąć nazwisko żony, a później zaczął prowadzić należącą do niej firmę. Solorzowie doczekali się razem syna Tobiasa. Sielanka potrwała do 1991 roku, kiedy to para zdecydowała się na rozwód. Solorz wrócił wówczas do Polski, była żona zaś została w Niemczech z ich synem, Tobiasem. Pierworodny Zygmunta poszedł w ślady ojca i również został wpływowym biznesmenem.