Życzliwa Paulina Krupińska rozpływa się nad nową parą prowadzących "DDTVN": "IKONY DZIENNIKARSTWA"

Ehhh 1 godz. temu zgłoś do moderacji 107 2 Odpowiedz

Nie rozumiem dlaczego programy śą prowadzone przez osoby bez żadnego zaplecza dziennikarskiego. To brak szacunku do widzów, kiedy jesteśmy świadkami tych "występów" na siłę i to zarówno w tv publicznej jak i tvn. Ciężko się to ogląda. Nie dziwię się, że teraz trzeba wystawiać sobie nawzajem laurki...