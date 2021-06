15. URODZINY PUDELKA. Wspominamy rok 2008: Pięć minut Isis Gee, przejażdżka WARS-em Cezarego Pazury i Szymon Wydra całujący fokę (STARE ZDJĘCIA)

MAYYYYSON 24 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Fajny rok to był! Kończyłam gimnazjum, miałam tyle marzeń i planów! A jaka byłam zakochana w koledze z równoległej klasy, a on nic nie wiedział za to ja snułam wieczorami jak to byłoby być razem Hahaha