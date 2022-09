17-letnia Emilia Dankwa pozuje na ściance z odsłoniętym brzuchem (ZDJĘCIA)

Kleczkowska 5 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Jak miałam 17 lat to też się malowałam. Byłam w drugiej klasie liceum. Miałam chłopaka, nosiłam bluzki odkrywające brzuch. Inne dziewczyny nosiły się jeszcze odważniej. Więc nie mogę tej dziewczynie teraz napisać, że nie wypada, że zbyt młoda, że to wulgarne. Sama tak robiłam. Gdybym ją teraz upominała to wyszłabym po prostu na hipokrytkę.