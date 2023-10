18-letnia księżniczka Eleonora została regentką Hiszpanii. Tak wyglądała jej ceremonia (ZDJĘCIA)

Hiszpanka 34 min. temu zgłoś do moderacji 19 3 Odpowiedz

A co to? Zachwyty nad hiszpańska rodzina królewska? Nagle monarchia jest okej? XD ciekawe, że wiele osób wzywa do obalenia monarchii w UK, a nad hiszpańska się rozpływa. Poczytajcie sobie jakie dymy są u Burbonów: eks król jeździł z kochankami kabrioletem po Madrycie, potem uciekł do Dubaju, siostra króla ma wyrok w papierach, a sam król i królowa publicznie poniżają młodszą córkę. Pozdrawiam z Hiszpanii.