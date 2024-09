Cruz Beckham na randce ze starszą o 10 lat dziewczyną

Takie starsze są lepsze.Zwłaszcza dla niektórych. Ja tam nigdy nic nie miałem ,ale o dwóch czy trzech myślę do tej pory. Byłem za słaby jakościowo ,żeby ubiegac się o cokolwiek i sam to wiem. Dlatego to pozostało w sferze chorej wyobrażni. U jednej nawet sporadycznie bywam pod blokiem ,ale nic nie ma i nic nie widać. Nie wiem nawet czy to jest normalne.Chcieć zatrzymać coś co było parę dekad temu.Czemu to robię jak nic nie było poza powierzchowną i prawie żadną znajomością .sam tego nie wiem ,ale takich lasek juz dzisiaj nie ma więc czekam nie wiadomo na co.Może na jakieś cuda.