David Beckham pędzi z rodziną na paryski pokaz Victorii. Wszystkie oczy zwrócone były na 13-letnią Harper w różowej sukni

Faktem jest, że David Beckham ma chyba wszystko, o czym mężczyzna może zamarzyć. Nie dość, że jest przystojny, sławny i nieprzyzwoicie bogaty, to jeszcze zgrabnie udało mu się połączyć karierę z udanym życiem rodzinnym. W trakcie trwającego ponad 25 lat (!) małżeństwa David i Victoria doczekali się czwórki pociech - Brooklyna, Romea, Cruza oraz Harper Seven. Trudno nie zauważyć, że to właśnie córka jest oczkiem w głowie emerytowanego piłkarza.