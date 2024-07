David i Victoria Beckhamowie świętują rocznicę ślubu w strojach sprzed 25 lat. Czas się dla nich zatrzymał? (ZDJĘCIA)

W przeciwieństwie do wielu par żyjących na świeczniku David i Victoria Beckhamowie nie mają na swoim koncie większych skandali. Choć u nich także nie brakowało wzlotów czy upadków, to jednak zakochani wytrwale pielęgnują w mediach wizerunek perfekcyjnego małżeństwa. Dowodem mogą być najnowsze fotografie, którymi Beckhamowie oficjalnie celebrują srebrne gody.

David i Victoria Beckhamowie świętują rocznicę ślubu w strojach sprzed 25 lat

Tak, nadal je mam! Nie mogę uwierzyć, że minęło 25 lat, a one nadal pasują! - napisała Victoria Beckham pod rocznicowym postem na Instagramie.

Generacja Z nie zdaje sobie sprawy, jaka to potężna para; Mówili, że to długo nie potrwa! Wszystkiego najlepszego z okazji srebrnej rocznicy ślubu dla najbardziej niesamowitej pary!; Włożenie fioletu w dniu ślubu. Tylko Beckhamowie mogliby sobie na to pozwolić; Oto właściwy przykład użycia słowa "kultowy"!; Ikoniczne zdjęcia; Najpiękniejsza para - piszą internauci pod zdjęciami małżonków ubranych w stroje sprzed 25 lat.