22-letnia influencerka wydała PÓŁ MILIONA złotych na operacje. Tak wyglądała przed tranzycją (ZDJĘCIA)

Kim 8 min. temu

Wiecie dlaczego transeksualnosc, mimo ze zawsze istniała jest tak “na fali”? Proste, to olbrzymia kasa dla chirurgow plastycznych i specjalistow od medycyny estetycznej. Dlatego “wzorce” typu sex doll (bo tak nie wygladaja kobiety, chyba ze w pewnego rodzaju filmach). I nie mowcie, ze to sie podprogowo nie przeklada na to go widzimy na ulicach. Teraz co druga dziewczyna ma powiekszone usta, inne zbieraja na operacje nosa, botoks “prewencyjnie” wciska sie nastolatkow bojacym sie starzenia sie jak braku internetu. Swiat zmierza w kierunku abysms byli glupsza i ciagle konsumujaca wersja AI