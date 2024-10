22-letnia Maria Jeleniewska chwali się podróżą w biznes klasie

Maria Jeleniewska to aktualnie jedna z prężniej działających polskich influencerek. Choć ma zaledwie 22 lata , dzięki pracy w internecie już w zeszłym roku stać ją było za zakup nie jednego, a aż trzech mieszkań w Hiszpanii.

Maria Jeleniewska poleciała do Nowego Jorku. Planuje kupić tam mieszkanie?

Marysia została zaproszona także na ostatni głośny pokaz Victoria's Secret. Do Nowego Jorku celebrytka postanowiła udać się biznes klasą. Luksusową podróż oczywiście zrelacjonowała na TikToku. Na początku filmu pokazała, że do samolotu zabrała ze sobą prezenty od VS: różową piżamę ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz serię kosmetyków. Dalej wyznaje, że chodzi jej po głowie zakup nieruchomości w "wielkim jabłku".