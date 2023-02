24-letnia Sylwia Przybysz jest w TRZECIEJ CIĄŻY!

Sylwia Przybysz i Jan "Jaś" Dąbrowski to para influencerów, która - oprócz tego, że zarabia w sieci kolosalne pieniądze - żyje całkiem "dorosłym" życiem. Sylwia i Jan mają już dwie córki, Polę i Nelę , a teraz okazuje się, że niedługo ich rodzina znów się powiększy. Sylwia Przybysz ogłosiła bowiem, że jest w ciąży.

Sylwia Przybysz w trzeciej ciąży

Influencerka zamieściła wiadomość w niedzielę pod wieczór, wrzucając na Instagram fotografię z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Wybrała minimalistyczny wariant zakomunikowania tej radosnej nowiny światu, bo w opisie zamieściła jedynie emoji : najpierw dwójki dorosłych (symbolizujących ją i Jasia), potem dwóch dziewczynek, a na końcu niemowlęcia. Wygląda więc na to, że na poznanie płci bobasa jeszcze trochę poczekamy.

W komentarzach oczywiście od razu zaroiło się od gratulacji, ale i Sylwia , i Jan póki co na nie nie odpowiadają. Jak wynika z ich relacji, całą niedzielę byli zajęci oglądaniem filmu z wystawnego ślubu, który wzięli w lipcu ubiegłego roku.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski - ślub na bogato

Ślub pary influencerów odbył się w lipcu 2022 roku i, jak można było wywnioskować ze zdjęć, na pewno nie był zorganizowany tanim kosztem. Cóż, młodą parę stać właściwie na wszystko, bo na Instagramie i YouTubie zarabiają setki tysięcy złotych. Co ciekawe, właściwie zaraz po zaślubinach pojawiły się komentarze, czy youtuberzy zdecydują się na trzecie dziecko. Sylwia Przybysz stanowczo odpowiadała wówczas, że będzie to wyłącznie ich sprawa, a to, jak teraz wygląda, nie powinno nikogo interesować: Internauci dopatrują się u Sylwii Przybysz kolejnej ciąży. 23-latka odpowiada: "Urodziłam dwójkę dzieci i mam prawo mieć większy brzuszek!"