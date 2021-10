Sylwia Przybysz wspomina szczegóły porodów: "Leżałam na patologii ciąży. Bóle miałam PRZEZ 35 GODZIN"

Wiedza 17 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Serio? Ta osoba ma fanki i one uważają ją za autorytet w sprawie ciąży zadając jej pytania? Nie lepiej pytać lekarza-specjalistę, zamiast pani bez wykształcenia medycznego? A tak na marginesie: te wszystkie udzielające rad insta-gwiazdy powinny ponosić odpowiedzialność za to co wmawiają ludziom, bo połowa tego co mówią to bzdury nie poparte wiedzą i w dodatku szkodliwe dla zdrowia.